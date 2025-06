Elio - tak źle z Pixarem jeszcze nie było. Finansowa porażka nowego filmu

fot. materiały prasowe

Elio to porażka i klapa finansowa. Nowy film Pixara zadebiutował w Ameryce Północnej z wynikiem 21 mln dolarów. To najgorsze otwarcie w historii popularnego studia animacji. Nawet Toy Story z 1995 roku miało lepszy wynik. Na świecie nie jest lepiej – tylko 14 mln dolarów. Łącznie 35 mln dolarów globalnie przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów (plus koszty promocji) zapowiada jedną z największych klap finansowych 2025 roku. Powód braku zainteresowania? Krytykowana przez ekspertów kampania promocyjna, która fatalnie zapowiadała film i nie potrafiła go sprzedać.

28 lat później – box office

Nowością weekendu był świetnie oceniany przez widzów i krytyków film 28 lat później. 30 mln dolarów w Ameryce Północnej i kolejne 30 mln ze świata to znakomita wiadomość dla twórców serii. 60 mln dolarów przy budżecie 60 mln oznacza, że sukces komercyjny to tylko formalność. A dobre recenzje powinny przełożyć się na niskie spadki frekwencji w kolejnych tygodniach.

fot. materiały prasowe

Jak wytresować smoka – box office

Zgodnie z oczekiwaniami najpopularniejszym filmem w USA i na świecie pozostaje Jak wytresować smoka. Wynik 37 mln dolarów w Ameryce Północnej zapewnił produkcji pierwsze miejsce, a 53,6 mln dolarów ze świata jeszcze podbiło globalny rezultat. 358,2 mln dolarów po tygodniu to bardzo dobre osiągnięcie przy budżecie wynoszącym 150 mln.