Riverdale - prezes The CW o powodach kasacji serialu. Co dalej z Arrowverse?

Szef stacji The CW, Mark Pedowitz, ujawnił, że serial Riverdale zakończy się wraz z kolejnym, 7. sezonem produkcji. Prezes stwierdził, że siedem lat to właściwa ilość i będą chcieli godnie pożegnać program. Nie zdradził jednak ile odcinków będzie miała finałowa odsłona.

Dla osób, które śledzą serial i to, co się dzieje wokół niego nie będzie to zaskoczeniem. Produkcja z sezonu na sezon obniżała bowiem loty, a nawet sami członkowie obsady w wywiadach brzmieli, jakby już nie za bardzo chcieli grać w projekcie The CW.

The CW i przyszłość seriali superbohaterskich

Ponadto Pedowitz, postanowił wypowiedzieć się na temat przyszłości Arrowverse i superbohaterskich produkcji stacji w ogóle. Dla przypomnienia The CW skasowało trzy produkcje o tej tematyce, czyli Legends of Tomorrow, Batwoman oraz Naomi. Pedowitz postanowił uspokoić widzów i stwierdził, że The CW nadal będzie działać w superbohaterskiej branży. Zaznaczył, że nadal w grze są seriale Flash oraz Superman i Lois, a także znajdujące się poza główną linią Arrowverse Stargirl. Wkrótce dołączy do nich Gotham Knights.