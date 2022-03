The DioField Chronicle to nowe taktyczne RPG od Square Enix. Zwiastun przedstawia rozgrywkę

fot. Square Enix

Square Enix w trakcie State of Play ujawniło swoją zupełnie nową markę, taktyczne RPG zatytułowane The DioField Chronicle. Gra nasuwa skojarzenia z klasykami tego gatunku, takimi jak Final Fantasy Tactics czy seria Fire Emblem, ale ma jedną istotną różnicę względem konkurencji: zaoferuje starcia w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu w potyczkach ma być reagowanie na to, co dzieje się na polu bitwy i wydawani rozkazów naszym jednostkom, tak, by odpowiednio wykorzystywać nadążające się okazje oraz słabe strony naszych oponentów.

Jeśli chodzi o fabułę, to mamy otrzymać "epicką historię o wojnie i honorze", która czerpać będzie z elementów fantasy, średniowiecza i współczesności.

The DioField Chronicle zadebiutuje jeszcze w tym roku na konsolach PlayStation 4 i PS5. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

