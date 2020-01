The Division 2 z kolejnym dodatkiem. Wkrótce wyruszymy na Coney Island

Trzeci dodatek do Tom Clancy’s The Division 2 miał zadebiutować już pod koniec stycznia 2020 roku, ale zdecydowano się na drobne opóźnienie premiery. Ubisoft poinformował, że rozszerzenie zostanie wydane w lutym. DLC ponownie przeniesie graczy do Nowego Jorku, a konkretnie na Coney Island.

Poza powrotem do Nowego Jorku, gracze mogą liczyć też na szereg innych nowości. Pojawi się tu m.in. znana z poprzedniej części frakcja Czyścicieli, a także dwie główne misje fabularne, nowa specjalizacja i egzotyczna broń do zdobycia - pistolet maszynowy, którego kamuflaż zmienia się w zależności od otoczenia. Zabraknie natomiast kolejnego rajdu.

Tom Clancy's The Division 2 to trzecioosobowa strzelanka z system osłon i elementami RPG, w której gracze wcielają się w elitarnych agentów walczących z zagrożeniami. Miejscem akcji jest amerykańskie miasto Waszyngton, na którego ulicach pojawili się przedstawiciele niebezpiecznych frakcji.