Ubisoft skasował tajemniczy projekt. Prace nad nim trwały kilka lat

Serwis Kotaku informuje, że Ubisoft Montreal od kilku lat zajmował się grą, która ostatecznie nie doczeka się premiery i trafiła do kosza. Informację tę przekazał pracownik tej firmy, Louis de Carufel. Na Twitterze zamieścił on informację, z której wynika, że pewnego dnia przyszedł do pracy i dowiedział się o skasowaniu projektu, nad którym pracował przez ostatnie lata wraz z grupą około 200 innych pracowników.

Nie wiemy jednak, o jaki dokładnie projekt chodziło. Zdaniem redaktorów Kotaku nie była to bowiem kolejna odsłona popularnych marek Ubisoftu, takich jak Far Cry czy Assassin's Creed. Zdradzono jedynie, że miała być to gra-usługa, czyli coś na kształt Destiny oraz The Division. Kierownictwo było jednak niezadowolone z efektów prac i ostatecznie zadecydowało o skasowaniu tej produkcji.