The Eddy - zwiastun muzycznego serialu Netflixa z Joanną Kulig

The Eddy to pierwszy serial w karierze Damiena Chazelle'a. Jest to produkcja muzyczna, której akcja rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu. Fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza. Serial liczy 8-odcinków.

Za kamerą poza Damienem Chazzellem stoją Houda Benyamin (Ahto - w pogoni za marzeniami), Laila Marrakchi (Marock) i Alan Poul (Opowieści z San Francisco). Za scenariusz odpowiada Jack Thorne (Cudowny chłopak), a za warstwę muzyczną odpowiedzialny był Glen Ballard, sześciokrotny zdobywca Grammy. W obsadzie są André Holland, Tahar Rahim, Leïla Bekhti, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Melissa George, Adil Dehbi, Benjamin Biolay, Tcheky Karyo i raper Sopico. Zobaczcie nowy zwiastun produkcji:

Tutaj prawie wszystko gra. Serial The Eddy z Joanną Kulig już 8 maja. pic.twitter.com/Gf0yBav2Bu — NetflixPL (@NetflixPL) April 14, 2020

Czy serial wyszedł dobrze? Przeczytajcie naszą recenzję The Eddy z pierwszego pokazu, który odbył się podczas Berlinale 2020.

The Eddy

The Eddy - premiera 8 maja na Netflix.