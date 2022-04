The Essex Serpent - zwiastun serialu Apple TV+. Tom Hiddleston, Claire Danes i legendarna bestia

Fot. Apple TV+

The Essex Serpent to serial platformy Apple TV+ oparty na bestsellerowej powieści autorstwa Sarah Perry wydanej w Polsce pod tytułem Wąż z Essex. Serwis rozpoczął kampanię promocyjną projektu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun serialu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Wideo wyjawia datę premiery produkcji. Zadebiutuje ona 13 maja, kiedy to na Apple TV+ pojawią się pierwsze dwa odcinki serialu. W obsadzie znajdują się Tom Hiddleston, Claire Danes, Frank Dillane, Clémence Poésy i Hayley Squires.

The Essex Serpent - zwiastun

Oto opis literackiego oryginału pochodzący od wydawcy:

Londyn, rok 1893. Po śmierci despotycznego męża Cora Seaborne rozpoczyna nowe życie z uczuciem ulgi, ale i głębokiego smutku. Cora i jej syn Francis – chłopiec ekscentryczny i zamknięty w sobie – wyjeżdżają ze stolicy do Essex z nadzieją, że czyste powietrze i otwarta przestrzeń przyniosą ukojenie. Na miejscu dociera do nich plotka, że mityczny Wąż z Essex, który w przeszłości miał ponoć panoszyć się po mokradłach, siejąc śmierć, teraz powrócił do przybrzeżnej parafii Aldwinter. Cora, zapalona naturalistka-amatorka, nie ma cierpliwości do przesądów: jest zachwycona, i przekonana, że bestia może się okazać przedstawicielem nieodkrytego dotąd gatunku. Rusza tropem tajemniczego stworzenia. Wtedy poznaje Williama Ransome’a, pastora w Aldwinter, który również nieufnie odnosi się do pogłosek. Jego zdaniem jednak plotki o wężu tylko odciągają mieszkańców od prawdziwej wiary. Pastor stara się uspokoić parafian. Jednocześnie Will i Cora budują intensywną relację: choć różni ich absolutnie wszystko, coś ich do siebie nawzajem nieubłaganie ciągnie, a zarazem od siebie odpycha. Wywrą na siebie wpływ, który dla obojga okaże się zaskoczeniem.