The Falcon and the Winter Soldier - Don Cheadle wróci jako War Machine w serialu

Źródło: Marvel

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ w 2020 roku, ale ostatecznie wszystko zostało przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz widzowie ekscytują się odcinkami serialu WandaVision, ale już niedługo na platformie Disney+ zawita produkcja o Falconie i Zimowym Żołnierzu.

Okazuje się, że w serialu zobaczymy też Rhodeya, w którego wciela się Don Cheadle. Postać znana jako War Machine otrzyma także swój serial na Disney+ zatytułowany Armor Wars. Cheadle w jednym z wywiadów zdradził, że nie tylko powróci do swojej roli w The Falcon and the Winter Soldier, ale także oba seriale mogą być ze sobą powiązane. Dodatkowo zdradził, że w serialu Armor Wars śmierć Tony'ego Starka odegra istotną rolę. Podobnie jak stan zdrowotny Rhodeya, który przypomnijmy odniósł poważne obrażenia podczas Wojny bohaterów. Nie mamy na razie potwierdzonej daty premiery tej produkcji.

Marvel Studios

O fabule The Falcon and the Winter Soldier nie wiadomo na razie za wiele. Wiemy, że przeciwnikami bohaterów mają być wspomniany Baron Zemo oraz złoczyńcy z grupy Flag-Shashera. W produkcji zobaczymy też Wyatta Russella dzierżącego tarczę Kapitana Ameryki jako U.S. Agent. Premiera 19 marca na Disney+.