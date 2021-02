The Falcon and the Winter Soldier - jaka kategoria wiekowa serialu MCU? Jest potwierdzenie

fot. Disney+

Dokładnie za miesiąc, czyli 19 marca, pierwszy epizod serialu The Falcon and the Winter Soldier trafi na platformę Disney+. Nie potwierdziły się plotki, że sześcioodcinkowa produkcja będzie przeznaczona dla osób 16+, tak jak to ustanowiono w Holandii. Serial będzie mieć kategorię TV-14 LV, co oznacza, że będą mogły go oglądać osoby powyżej 14. roku życia z nadzorem rodzicielskim. Ponadto zawiera on mocny język (L) i intensywną przemoc (V). Warto dodać, że taką samą kategorię wiekową posiada serial WandaVision tylko bez ostrzeżenia o niestosownym słownictwie i brutalnych scenach. To oznacza, że ma nieco wyższą kategorię wiekową niż dostawały do tej pory produkcje MCU.

Komentarze obsady i ekipy filmowej wskazują na to, że The Falcon and the Winter Soldier będzie bardziej zbliżony do Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza niż do kolejnych projektów Marvela. Anthony Mackie, który wciela się w Falcona zdradził, że serial będzie łączyć w sobie dwa gatunki: thriller szpiegowski z buddy comedy (komedia o kumplach w stylu Zabójczej broni).

The Falcon and the Winter Soldier - zwiastun