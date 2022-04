Zagłada domu Usherów - Frank Langella zwolniony z serialu Netflixa. Powodem oskarżenia

fot. materiały prasowe

Zagłada domu Usherów to nowy serial Netflixa oparty na pracach Edgara Allana Poe. Frank Langella to jedna z legend branży, aktor nominowany do Oscara i mający na koncie multum świetnych ról. 13 kwietnia 2022 roku ogłoszono, że na planie doszło do nieakceptowalnego incydentu. Netflix więc po tych oskarżeniach przeprowadził śledztwo. Efekt? Aktor został zwolniony i poszukiwany jest nowy odtwórca roli Rodericka Ushera. Według doniesień 84-letni aktor wygłaszał niestosowne komentarze o podtekście seksualnym w kierunku aktorek na planie.

Obecnie nakręcono połowę serialu, więc z uwagi na zmianę odtwórcy roli Rodericka sporo scen będzie trzeba nakręcić od nowa. Prace będą trwały nadal; po prostu będą kręcone sceny, w których ta postać nie występuje. Netflix odmówił komentarza, ale informację potwierdzają Variety, The Hollywood Reporter i Deadline, więc jest to fakt.

Zagłada domu Usherów - o czym jest serial?

Jest to epicka opowieść o chciwości, tragedii i horrorze oparta na opowiadaniu Poe pod tym samym tytułem. Jednak jest to tylko punkt wyjścia, bo twórcy dorabiają do tego własną rozbudowaną historię. Poruszone zostały tematy szaleństwa, rodziny, izolacji czy tożsamości.

W obsadzie są między innymi Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell oraz Carl Lumbly. Za sterami stoją Mike Flanagan oraz Trevor Macy. Twórcą jest Flanagan, który dostarczył takie seriale jak Nawiedzony dom na wzgórzu oraz Nocna msza.