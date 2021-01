The First Lady - Michelle Pfeiffer w roli pierwszej damy. Susanne Bier za kamerą antologii

fot. materiały prasowe

The First Lady to zapowiedziana antologia Showtime, której bohaterkami będą pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. W postać Betty Ford wcieli się Michelle Pfeiffer, zaś reżyserką i producentką serii będzie zdobywczyni Emmy i Złotego Globu, Susanne Bier (Od nowa, Nocny recepcjonista). Za scenariusz odpowiedzialny będzie Aaron Cooley. W roli Michelle Obamy zobaczymy zaś Violę Davis, która została również producentką wykonawczą serii.

The First Lady (lub też First Ladies - tytuł jest na tę chwilę roboczy) zaproponuje widzom świeże spojrzenie na kwestię amerykańskiego przywództwa - zostanie ono pokazane z perspektywy kobiet zamieszkujących Biały Dom. Akcja produkcji rozgrywać będzie się we wschodnim skrzydle Białego Domu, gdzie wiele znaczących, mający wpływ na cały świat decyzji zostało podjęte przez charyzmatyczne pierwsze damy. Seria odsłoni nieco kwestię tego, jak wyglądało osobiste i polityczne życie bohaterek - pierwszy sezon skupi się na Eleanor Roosevelt, Betty Ford oraz Michelle Obamie.

The First Lady jest współprodukowane przez Showtime i Lionsgate TV.