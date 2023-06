The First Slam Dunk - film anime z przedpremierowym seansem na Pyrkonie

fot. TOEI Animation

Odwiedzający tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon będą mogli obejrzeć przedpremierowo film anime zatytułowany The First Slam Dunk. Pokaz odbędzie się w niedzielę, 18 czerwca o 11:30, a liczba miejsc na nim jest ograniczona.

The Fist Slam Dunk to anime stworzone przez studio TOEI Animation, znane miedzy innymi z takich produkcji, jak One Piece czy Dragon Ball. W momencie premiery na rynku japońskim film stał się najchętniej oglądaną animacją i łącznie na rynkach azjatyckich zarobił 260 milionów dolarów. Widzowie z Polski do tej pory nie mieli okazji go obejrzeć.

Głównym bohaterem anime jest Ryota Miyagi, obrońca zespołu Shohoku High School, który dzięki swojemu starszemu o trzy lata bratu uzależnił się od koszykówki. Ryota wraz z przyjaciółmi biorą udział w turnieju Inter High School National Championship i są blisko, by rzucić wyzwanie obecnym mistrzom, drużynie Sannoh Kogyo High School.