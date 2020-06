The Batman - Robert Pattinson i jego reżim treningowy do roli. Jak wygląda?

fot. materiały prasowe

The Batman to film w reżyserii Matta Reevesa, do którego zdjęcia rozpoczęły się chwilę przed pandemią koronawirusa i zostały na razie wstrzymane. W jednym z niedawnych wywiadów, Robert Pattinson zdradził, że trudno o motywację do trenowania w czasie kwarantanny. Teraz poznaliśmy jednak jego reżim treningowy.

W magazynie Healthy For Men, otrzymaliśmy szczegółowy plan treningowy aktora. Wygląda na to, że jest to naprawdę solidne przygotowanie do roli. Prócz pilnowania ścisłej diety, Pattinson codziennie także biega i wykonuje szereg innych ćwiczeń, które być może nie sprawią, że zyska sylwetkę jak Henry Cavill do roli Supermana, ale będzie ona bliższa temu, jak mógłby prezentować się Bruce Wayne.

fot. twitter.com/mattreevesLA

Aktor w rozmowie z magazynem zdradził też, dlaczego zdecydował się na rolę Batmana. W swoich rolach zawsze poszukuje okazji do nauczenia się czegoś nowego, wcielenia się w postać, która jest mu zupełnie obca. W przypadku Batmana dochodzi do tego także fizyczna przemiana, co jest dodatkowo ekscytujące. Pattinson dodał też, że inni aktorzy biorący udział w superbohaterskich widowiskach, byli dla niego motywacją. Wśród aktorów wymienił Chrisa Hemswortha, Dwayne'a Johnsona oraz Chrisa Evansa.

Każdy aktor przechodzi taki moment, w którym waha się i pyta samego siebie, czy da radę sprostać danej postaci, czy pociągnie wszystkie te oczekiwania... patrzysz na prawdziwych wojowników gatunku superbohaterów - Hemsworth, The Rock, Downey Jr., Chris Evans - i zastanawiasz się, czy pasujesz do tego grona.

Przeprowadził jednak wielu rozmów, które utwierdziły go w przekonaniu, że nie tylko on miał podobny dylemat i aktorzy często mają podobne wątpliwości. Zobaczcie jego reżim treningowy:

Siłownia - wykonanie treningu ABS, pięciominutowy trening cardio, następnie bicycle crunches, dumbbell side bends z wykorzystaniem hantli, podwójne brzuszki oraz ćwiczenie zwane Superman - trzy serie po 25 powtórzeń.

wykonanie treningu ABS, pięciominutowy trening cardio, następnie bicycle crunches, dumbbell side bends z wykorzystaniem hantli, podwójne brzuszki oraz ćwiczenie zwane Superman - trzy serie po 25 powtórzeń. Bieganie - Pattinson biega 5-10 kilometrów, trzy lub cztery razy w tygodniu.

Pattinson biega 5-10 kilometrów, trzy lub cztery razy w tygodniu. Na zewnątrz - prócz siłowni, aktor wiele czynności wykonywał na świeżym powietrzu. Przerzucał worki z piaskiem oraz boksował powietrze. Jest też zwolennikiem długich spacerów jako sposobu na rozluźnienie i oczyszczenie umysłu.

prócz siłowni, aktor wiele czynności wykonywał na świeżym powietrzu. Przerzucał worki z piaskiem oraz boksował powietrze. Jest też zwolennikiem długich spacerów jako sposobu na rozluźnienie i oczyszczenie umysłu. Dieta - aktor ograniczył spożycie alkoholu i porzucił jedzenie przetworzonego mięsa oraz smażonych potraw, aby przyspieszyć swoją fizyczną metamorfozę.

Mamy też wypowiedź aktorki Zoë Kravitz, która wcieli się w postać Kobiety Kot. Zdradziła, która lektura zajmuje ją podczas oczekiwania do powrotu na plan zdjęciowy. Jest to komiks Batman. Rok pierwszy. Jest to dzieło, które zainspirowało Tima Burtona i Christophera Nolana do zrealizowania swoich filmów o Mrocznym Rycerzu. Dzieło Franka Millera jest klasykiem jeśli chodzi o historie o Batmanie. Aktorka nie mogła przestać nachwalić się, jak świetna jest to pozycja.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Z produkcji mamy podobno dowiedzieć się dlaczego Batman jest nazywany największym detektywem świata. W obsadzie są Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot oraz Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell i John Turturro.

Premiera filmu 25 czerwca 2021 w USA.