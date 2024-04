The Four Seasons - Steve Carell w nowej komedii Netflixa. To remake zapomnianego filmu

fot. Netflix

Steve Carell ponownie będzie współpracował z Netflixem. Wcześniej aktor wystąpił w Siłach kosmicznych, które zostały skasowane przez platformę w 2022 roku. Jeszcze w tym roku rozpoczną się zdjęcia na planie nowego serialu The Four Seasons, opartego na filmie Cztery pory roku z 1981 roku w reżyserii Alana Alda. Nie będzie to jednak pierwsza próba serialowej adaptacji, gdyż w 1984 roku zadebiutowała trzynastoodcinkowa produkcja, stworzona dla stacji CBS.

The Four Seasons - Steve Carell dołączył do remake'u filmu z 1984 roku

Historia opowiada o trzech małżeństwach pochodzących z klasy średniej, którzy mieszkają w Nowym Jorku i przyjaźnią się ze sobą. Co trzy miesiące wyjeżdżają wspólnie na zaplanowane wakacje. Ich spokojny wypoczynek zostaje wywrócony do góry nogami, gdy jeden z mężów opuszcza swoją żonę i zaczyna zabierać ze sobą młodszą kochankę.

U boku Steve’a Carella wystąpi Tina Fey, którzy prawdopodobnie będą tworzyć jedną z par. Wcześniej aktorzy mieli okazję wspólnie wystąpić w filmie Nocna randka z 2010 roku.

Szczegóły premiery The Four Seasons nie są na razie znane. Pierwszy sezon będzie liczył osiem odcinków.