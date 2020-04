The Head - HBO Asia zabierze nas na Antarktydę. Zwiastun serialu

The Head to nowy serial HBO Asia produkowany we współpracy z Pastor Brothers, The Mediapro Studio i Hulu Japan. Seria składa się z sześciu jednogodzinnych odcinków i śledzi wydarzenia w międzynarodowej stacji badawczej na Antarktydzie. Tam dochodzi jednak do serii morderstw.

Serial zadebiutuje na 30 rynkach 12 czerwca i będzie dostępny w 15 językach. Za kamerą stanął Jorge Dorado. W obsadzie znajdują się: Tomohisa Yamashita, John Lynch, Katherine O’Donnelly, Alexandre Willaume, Laura Bach, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Chris Reilly, Richard Sammel i Tom Lawrence. Serię nakręcono w studiu o powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych na Teneryfie w Hiszpanii, w specjalnie zbudowanej stacji badawczej wyprodukowanej w rzeczywistej skali. Sceny rozgrywane na zewnątrz kręcono w Islandii. Zobaczcie zwiastun: