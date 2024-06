The Hunt for Gollum nie jest ostatecznym tytułem? Reżyser zapowiada powrót postaci z Władcy Pierścieni

fot. Warner Bros. Discovery

The Hunt for Gollum to jeden z dwóch nowych filmów z Władcy Pierścieni zapowiedzianych przez Warner Bros. Historia skupi się na Smeagolu, którego tropem podążać będzie Gandalf oraz Aragorn. Przynajmniej tak było w literackim pierwowzorze, który lakonicznie opisuje tę historię. Reżyser Andy Serkis nie ujawnił jeszcze żadnych informacji obsadowych, ale podczas imprezy ACE Superhero Comic Con 2024 podzielił się kilkoma nowymi szczegółami dotyczącymi filmu, w tym zapowiedział możliwy powrót postaci z Władcy Pierścieni.

The Hunt for Gollum - postacie z Władcy Pierścieni mogą pojawić się w filmie

Serkis, który również ponownie wcieli się w Golluma, podczas rozmowy potwierdził, że film głębiej zanurzy się w charakter tytułowego bohatera, ale również pozostałe postacie znane z Władcy Pierścieni mogą odegrać ważną rolę:

Projekt jest jeszcze na wczesnym etapie, byłoby niesprawiedliwe zobowiązać się do czegokolwiek w tym momencie. Powiem jednak, że będzie to głębokie zanurzenie w badanie charakteru Golluma. Mogą pojawić się również inne postacie, które już znamy. Nie powiem jednak, o kogo chodzi.

Następnie Serkis wyznał, że pierwsze rozmowy o The Hunt for Gollum odbyły się osiem miesięcy temu:

Zaczęliśmy o tym rozmawiać mniej więcej osiem miesięcy temu. Mówili: „Andy, naprawdę chcemy ponownie ożywić Śródziemie. Jest tak wiele świeżych historii, w które chcemy się zaangażować. Chcemy uruchomić nową falę produkcji, zabierając nas z powrotem do świata Golluma”. Poprosili więc mnie, żebym wyreżyserował ten film. To spełnienie marzeń, aby znów pracować z tymi ludźmi.

Andy Serkis oświadczył, że Gollum nigdy go nie opuścił, ale przyznał, że wyzwaniem będzie opowiedzenie historii tego bohatera:

Postrzegam wszystko jako wyzwanie, a to jest niezwykle ekscytujące. Nie ma się czego bać. Gollum nigdy mnie nie opuścił, więc wciąż czai się we mnie. Nie ma dnia, żeby ktoś nie podszedł i nie zapytał mnie o Golluma. Pod tym względem się nie boję, ale wyzwaniem będzie opowiedzenie świetnej historii, a jesteśmy na początku tego procesu. Właśnie zaczynamy to pisać. To wszystko dopiero nadejdzie i jest ekscytujące, lecz też lekko przerażające.

The Hunt for Gollum - film może trafić do kin pod innym tytułem

Na koniec reżyser dodał, że kwestia tytułu filmu nie jest jeszcze ustalona:

The Hunt for Gollum jest tytułem roboczym. Możliwe, że tytuł filmu będzie inny. Chcemy pokazać świat Śródziemia, jakim widział go Gollum przez swoje doświadczenia.

The Hunt for Gollum – premierę filmu zaplanowano na 2026 rok.

