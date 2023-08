The Irrational - zwiastun nowego serialu. Kryminał o genialnym profesorze

fot. materiały prasowe

The Irrational to nowy serial kryminalny stacji NBC oparty na książce Predictably Irrational autorstwa Dana Ariely'ego, który pełni rolę konsultanta w ekipie tej produkcji. Główną rolę Aleca Mercera gra Jesse L. Martin. Pierwszy zwiastun trafił do sieci.

The Irrational - zwiastun

Historia skupia się na profesorze Alecu Mercerze (Martin), który zajmuje się naukami behawioralnymi. Decyduje się on wykorzystać swoją wiedzę w wielkich sprawach kryminalnych, w których zamieszany jest rząd, służby i korporacje. Jego spojrzenie na przestępstwa oraz niestandardowe podejście do zrozumienia zachowania drugiego człowieka sprawiają, że on i jego ekipa są rzuceni w sam środek wyjątkowych tajemnic.

W obsadzie są także Maahra Hill, Travina Springer, Molly Kunz oraz Arash DeMaxi David Frankel wyreżyserował pilota i jest producentem wykonawczym.

The Irrational - premiera w USA odbędzie się 25 września.