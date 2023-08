MCU - zwiastun zapowiada książkę. To oficjalna linia czasowa uniwersum

fot. Marvel Studios

Reklama

W sieci jest dużo linii czasowych MCU opartych na dostępnych informacjach, ale jeszcze w 2023 roku po raz pierwszy dostaniemy oficjalną wersję przygotowaną we współpracy z Marvel Studios. Książka pod tytułem The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline ma być pełnym, konkretnym przewodnikiem, w którym każde nawet najmniejsze wydarzenie z filmów i seriali zostanie porządnie uporządkowane w przygotowanej linii czasowej. Będzie to więc dopracowane w najmniejszym szczególe i - jak wielu spekuluje - to też doprowadzi do wielu debat w sieci, gdy pojawią się różnice od tego, co fani do tej pory wiedzieli.

The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline - zwiastun książki

Ogłoszono, ze autorami są Anthony Breznican, Amy Ratcliffe oraz Rebecca Theodore-Vachon. Premiera w Ameryce Północnej jest zaplanowana na październik 2023 roku. Cena książki to 50 dolarów.