The Inquisitor - gra na podstawie twórczości Jacka Piekary doczekała się nowego zwiastuna

The Inquisitor to nadchodząca gra na podstawie Cyklu Inkwizytorskiego, którego autorem jest Jacek Piekara. Produkcja, znana wcześniej jako "I, The Inqusitor", z okazji targów Gamescom otrzymała nowy zwiastun. Choć materiał jest bardzo krótki, to zawarto w nim kilka ujęć prezentujących różne aspekty rozgrywki. Możemy przyjrzeć się tutaj dialogom, walce oraz rozwiązywaniu zagadek logicznych.

Przypominamy, że The Inquisitor ma być przygodową grą akcji w klimatach dark fantasy, a gracze wcielą się w tytułowego inkwizytora, Mordimera Madderdina.

Dokładna data premiery The Inquisitor nie została jeszcze ujawniona, ale wcześniej wspomniano o celowaniu w 4. kwartał 2023 roku. Powyższe wideo zdradza, że gra ma zadebiutować "już wkrótce" na PC oraz konsolach obecnej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X|S, więc być może twórcom uda się dotrzymać tego terminu.