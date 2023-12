The Island - film reżysera Zimnej wojny nie powstanie? Joaquin Phoenix i Rooney Mara mieli grać główne role

fot. materiały prasowe

Pod koniec 2022 roku ogłoszono projekt The Island, który miał być anglojęzycznym filmem Pawła Pawlikowskiego (reżyseria, scenariusz). Główne role mieli zagrać Joaquin Phoenix i Rooney Mara. Teraz wygląda na to, że ta produkcja może w ogóle nie powstać.

The Island - problemy za kulisami

Za zdjęcia w tym filmie miał odpowiadać Łukasz Żal, który wcześniej już pracował z Pawlikowskim przy Zimnej wojnie i Idzie. Teraz z uwagi na oscarowego faworyta Strefa interesów, udzielił on wywiadu portalowi FilmStage, w którym ujawnił, że The Island może w ogóle nie powstać z powodu problemów finansowych tej produkcji.

- Nie wiem, kiedy możemy to zrobić, ponieważ straciliśmy dużo pieniędzy przez strajk - wyjaśnia.

Operator tłumaczy, że z powodu strajku prace zawieszono zaledwie dwa tygodnie przed tym, jak mieli rozpocząć zdjęcia na planie. Wspomina, że scenograf wykonał kawał roboty do tego czasu i to wygenerowało koszty. Zbudowano w trudnym terenie drogi, bramy, mosty i – można interpretować – że prawdopodobnie utrzymanie tej scenografii do czasu końca strajku też było kosztowne.

- Stracili kupę pieniędzy i teraz po prostu ich nie mamy. A do tego to miał być czarno-biały film, więc trudno znaleźć to finansowanie. Naprawdę szkoda, bo to niesamowita historia i piękny scenariusz.

Łukasz Żal sugeruje też, że jednak jakaś nadzieja jest, bo obecnie na wszelki wypadek nie przyjmuje projektów, by móc ewentualnie pracować przy The Island. Tymczasem kręci reklamy i po prostu żyje.

The Island - o czym jest film?

Historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami i skupia się na atrakcyjnej amerykańskiej parze w latach 30. XX wieku. Podejmują oni decyzję o porzuceniu cywilizacji, by zbudować swój własny prywatny raj na opuszczonej wyspie i żyć z tego, co da im ziemia. Kiedy milioner mija ich wyspę, niechcący sprawia, że stają się sensacją tabloidów. Wówczas na wyspę przybywa hrabina ze swoimi dwoma dziwnymi kochankami i planami, aby zbudować na wyspie luksusowy hotel. Szybko jej działania stają się zagrożeniem dla Edenu pary. Konflikt narasta. Rozpoczyna się psychologiczna wojna, w której uwodzenie i zazdrość prowadzą do seksualnej niewierności, zdrady i ostatecznie do morderstwa. W dokładnie tym samym momencie natura zaczyna bunt przeciwko najeźdźcom.