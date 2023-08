The Kitchen - pierwsze zdjęcie. To może być idealny film dla fanów Czarnego lustra

materiały prasowe

The Kitchen to nowa produkcja Netflixa, za którą odpowiadają Daniel Kaluuya oraz Kibwe Tavares. Film jest dystopią osadzoną w niedalekiej londyńskiej przyszłości, co może budzić skojarzenia z Czarnym lustrem. Netflix opublikował pierwsze zdjęcie, na którym przedstawiono głównych bohaterów. Zobaczcie sami.

The Kitchen - zdjęcie z filmu

Exciting film news: Kibwe Tavares & Daniel Kaluuya’s THE KITCHEN (starring Kane Robinson and Jedaiah Bannerman) will close the 67th BFI London Film Festival this October! pic.twitter.com/J7guJmDA2b — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 17, 2023 ROZWIŃ ▼

The Kitchen - fabuła, obsada

Film przedstawia przyszłość, w której przepaść między bogatymi a biednymi została doprowadzona do granic możliwości. Wszystkie mieszkania socjalne zostały wyeliminowane, a londyńska klasa robotnicza jest zmuszana do tymczasowego zamieszkania na obrzeżach miasta. The Kitchen to pierwsza i największa tego typu wioska w Londynie, gdzie mieszkają ludzie, którzy odmawiają przeprowadzki z miejsca, które nazywają domem.

W roli głównej pojawi się Kane Robinson. Aktor wcieli się w Iziego, mieszkańca tytułowej wioski, desperacko próbującego się z niej wydostać. Z kolei Jedaiah Bannerman zadebiutuje jako dwunastoletni Benji, który stracił swoją matkę i poszukuje rodziny. Ten nietypowy duet będzie próbował zwalczyć system, w którym przyszło im żyć.