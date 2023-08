Netflix Games wychodzi poza urządzenia mobilne

fot. Netflix

Obecnie Netflix zapewnia swoim użytkownikom nieograniczony dostęp do ponad 50 gier mobilnych na wyłączność. Chociaż dotychczas były one dostępne tylko w aplikacji Netflixa na urządzeniach z Androidem czy iOS, to jeszcze w marcu firma sugerowała potencjalną ekspansję na inteligentne telewizory.

Potwierdzając te spekulacje, Netflix ogłosił początkową fazę swojej strategii uniwersalizacji dostępności swych gier. Pilotaż obejmuje ograniczone testy beta dla wybranych użytkowników w Kanadzie i Wielkiej Brytanii na ściśle określonych telewizorach. Rozszerzenie na komputery PC i Mac poprzez granie na stronie Netflix.com również jest coraz bliżej, a obsługiwane przeglądarki zostaną dostosowane w ciągu kilku tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy usługa trafi na ekrany telewizorów i komputerów w Polsce.

W ramach testów beta dostępne będą dwie gry. Uznany przez krytyków nadprzyrodzony thriller Oxenfree, opracowany przez Night School Studio, który niedawno doczekał się sequela pod tytułem Oxenfree II: Lost Signals, również dostępnego już w usłudze Netflixa. Drugą w tym duecie jest wciągająca gra zręcznościowa Molehew’s Mining Adventure.

Dla tych, którzy będą grali na ekranie telewizora, smartfon będzie mógł służyć jako kontroler. Netflix wprowadził aplikację kontrolera, którą można zsynchronizować grą za pomocą skanowania kodu QR, który wyświetli się na ekranie po wybraniu gry. Oczekuje się, że użytkownicy komputerów PC i Mac będą mogli korzystać z konwencjonalnej klawiatury i myszy.

Głównym celem tej fazy testów jest sprawdzenie wydajności technologii przesyłania strumieniowego i aplikacji kontrolera, co umożliwi podjęcie dalszych kroków w celu rozpowszechnienia usługi.

Opracowując kompatybilność, Netflix wspomina, że ich „gry telewizyjne” będą działać na wybranych gadżetach, w tym na odtwarzaczach multimedialnych Amazon Fire TV, Chromecast z Google TV, telewizorach LG, Nvidia Shield TV, urządzeniach Roku, telewizorach Samsung Smart TV. Lista ta będzie regularnie aktualizowana.

Streaming gier stanowi ogromne wyzwanie, o czym może świadczyć klęska Google Stadia, ale Netflix może pochwalić się przewagą dzięki swojej kolosalnej bazie 240 milionów subskrybentów. Każdy z nich może bezproblemowo uzyskać dostęp do usługi gier w ramach istniejącego pakietu. Niemniej jednak, Netflix przyznaje, że nie zamierza rywalizować z takimi gigantami gier, jak PlayStation czy Xbox. Będą raczej graniem mobilnym na większym ekranie.

Portfolio gier Netflix jest perspektywiczne. Tylko w tym roku planowanych jest 40 premier gier. Wewnętrznie opracowywanych jest 16 gier, a współpraca z partnerami przyczynia się do powstania kolejnych 70. Od czasu wejścia na rynek gier w listopadzie 2021 r. zadebiutował już 70 tytułami mobilnymi.