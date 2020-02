The Last Duel - Ben Affleck i Matt Damon nie do poznania na zdjęciach z planu. Jest też Adam Driver

The Last Duel to historia o zemście oparta na książce Erica Jagera pod tym samym tytułem. Ridley Scott stanął za kamerą, a główne role zagrają Matt Damon, Ben Affleck i Adam Driver. Dwóch pierwszych jest także współautorami scenariusza razem z Nicole Holofcener. Teraz w sieci znalazły się pierwsze zdjęcia z planu, które pokazują aktorów w nietypowych charakteryzacjach i bardzo trudno ich poznać na pierwszy rzut oka.

Bohaterami są rycerz Jean de Carrouges i jego giermek Jacques Le Gris. Niegdyś byli przyjaciółmi. Gdy Carrouges powraca z wojny, oskarża Le Grisa o zgwałcenie jego żony. Nikt nie wierzy kobiecie, więc rycerz decyduje się odwołać się do króla Francji, by ten zainterweniował i zweryfikować decyzję hrabiego D'Anencona. Okazuje się bowiem, że hrabia uznał, aby panowie rozwiązali spór w walce na śmierć i życie. Jeśli jednak Carrouges przegra, jego żona zostanie spalona żywcem za fałszywe oskarżenia.

Zobaczcie zdjęcia z planu:

