The Last of Us 2 - gracze grożą aktorce śmiercią

fot. materiały prasowe

The Last of Us 2 zebrało świetne recenzje krytyków, ale na portalach zbiera negatywne recenzje od "graczy" z zupełnie innych powodów, niż jakość. Poznajcie wszelkie szczegóły awantury o The Last of Us 2.

Efektem tej całej sytuacji są groźby śmierci skierowane wobec Laury Bailey, która gra postać Abby. Sama aktorka opublikowała na Twitterze zrzuty ekranu z wiadomościami od graczy, którzy wyzywają ją od najgorszych z powodu wydarzeń z fikcyjnych fabuły gry. Obiecują, że ją znajdą i zabiją.

https://twitter.com/LauraBaileyVO/status/1279173199918292992

Wcześniej wiele wulgarnych słów otrzymał Neil Druckmann, reżyser gry.