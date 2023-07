The Last of Us - 2. sezon wywoła poruszenie? Tego oczekuje showrunner

Fot. Materiały prasowe

The Last of Us to produkcja HBO, której pierwszy sezon okazał się wielkim hitem. Serial miał jedną z najlepszych premier w historii HBO w ciągu ostatniej dekady, zajmując drugie miejsce po Rodzie smoka. Sieć szybko wznowiła The Last of Us, a drugi sezon jest w fazie rozwoju od dłuższego czasu. Zdjęcia miały rozpocząć się jeszcze w tym roku, ale w związku z trwającym strajkiem scenarzystów i aktorów, najprawdopodobniej to się nie stanie. Entertainment Weekly miało szansę porozmawiać z showrunnerem serialu Craigiem Mazinem o nominacjach do Emmy. W trakcie wywiadu Mazin zdradził, że oczekuje poruszenia wśród fanów w związku z drugim sezonem.

The Last of Us - showrunner o 2. sezonie

Oto, co powiedział Craig Mazin o The Last of Us:

- Nigdy nie powiem, że w serialu wydarzy się coś, co wydarzyło się w grze. Nigdy nie wiesz, co zrobimy. Ale powiem, że to jest przygoda, a podróż jest sednem. Są rzeczy, które zaskoczą ludzi, zarówno te, które były w grze, jak i nie były, i to jest w porządku. Dopóki mają określony cel, nie są tylko po to, aby szokować. Nie jesteśmy zainteresowani tworzeniem strachu przed mediami społecznościowymi. Chcemy tylko opowiedzieć historię tak, jak uważamy, że powinna zostać opowiedziana.

Czy drugi sezon wywoła poruszenie? Showrunner odpowiada:

- Tak, prawdopodobnie. W sensie, zazwyczaj jest, nawet przy castingach. Wiedzieliśmy, że byli odpowiednimi osobami do obsady i musieli przejść przez kilka miesięcy, gdzie ludzie po nich jechali w mediach społecznościowych, dopóki nie zobaczyli tego, co my widzieliśmy. Moim zdaniem o to właśnie chodzi. Nie działamy po to, aby uszczęśliwiać ludzi w mediach społecznościowych lub unikać ich rozczarowania. Po prostu robimy to, co uważamy za słuszne i mamy nadzieję, że ludzie dołączą się do nas i będą czerpać z tego przyjemność.

The Last of Us - fabuła

W 2003 roku globalna pandemia zniszczyła współczesną cywilizację. 20 lat później, Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.