The Last of Us na nowych nagraniach z planu 2. sezonu. Jeszcze lepsze spojrzenie na Dinę

fot. HBO

Wczoraj HBO zaprezentowało oficjalne zdjęcia z drugiego sezonu The Last of Us. Prace na planie nowych odcinków wciąż trwają w Kolumbii Brytyjskiej, a ostatnio ekipa kręciła sceny, które rozgrywają się już po początku historii zaprezentowanej w grze. Potwierdzają to nowe nagrania, które dają jeszcze lepsze spojrzenie na Dinę i Ellie z nadchodzących odcinków.

The Last of Us – nowe nagrania z 2. sezonu prezentujące Ellie i Dinę

Na poniższym materiale otrzymaliśmy najlepsze jak do tej pory spojrzenie na Dinę, w którą wciela się Isabela Merced. Nagranie potwierdza, że bohaterka będzie różniła się pod względem wyglądu od postaci, którą znamy z The Last of Us Part II.

Na filmie możemy zobaczyć także Ellie, którą ponownie zagrała Bella Ramsey. Aktorka ma dłuższe włosy, podobnie jak bohaterka z gry. Na nagraniu widzimy, jak obie postacie wspólnie podróżują konno przez jedno ze zrujnowanych miast.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1790937681481887981

Na drugim materiale potwierdzono, że ekipa zakończyła zdjęcia do serialu w centrum Nanaimo. Prace będą kontynuowane na planie w innej części Kolumbii Brytyjskiej, które zakończą się dopiero w sierpniu.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1790918402824925443

W obsadzie nowych odcinków znaleźli się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord oraz Catherine O'Hara.

Drugi sezon The Last of Us zadebiutuje na HBO w 2025 roku.