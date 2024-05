Zdjęcia z 2. sezonu The Last of Us. Pedro Pascal i Bella Ramsey powracają!

fot. materiały prasowe

Reklama

Szef HBO i platformy Max, Casey Bloys, podczas prezentacji nadchodzących tytułów na Upfrontach ruszył promocję 2. sezonu serialu The Last of Us. Prace na planie dopiero się rozpoczęły i potrwają jeszcze wiele miesięcy. Do sieci wrzucono dwie pierwsze fotki z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey, czyli aktorami grającymi głónwnych bohaterów.

The Last of Us - zdjęcia z 2. sezonu

The Last of Us - sezon 2

Druga seria The Last of Us ma być częściowo oparta na fabule gry The Last of Us: Part II. Częściowo, ponieważ według duetu twórców historia tej gry to materiał na więcej niż jeden sezon.

W obsadzie powracają także Gabriel Luna (Tommy) oraz Rutina Wesley (Maria). Do obsady dołączyli Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez oraz Catherine O'Hara.

Za sterami powracają twórcy pierwszego sezonu, czyli Craig Mazin oraz Neill Druckmann (także twórca gier). Premiera w 2025 roku.