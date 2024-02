PDP Riffmaster - oto nowa gitara do gier muzycznych. Premiera już wkrótce

fot. PDP

Reklama

Pod koniec 2023 roku firma PDP opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, która wyraźnie sugerowała, że mają oni w planach stworzenie nowego kontrolera-gitary do gier muzycznych. Niedawno zostało to potwierdzone i oficjalnie zapowiedziano urządzenie o nazwie PDP Riffmaster. Będzie można wykorzystać je na przykład w Rock Band 4 i Fortnite Festival (w tym roku gra ma otrzymać aktualizację umożliwiającą korzystanie z takich instrumentów).

Riffmaster będzie wyposażony we wbudowaną baterię, która ma pozwolić na ponad 30 godzin zabawy na jednym ładowaniu. Oprócz tego producent zadbał o port umożliwiający podpięcie słuchawek, by cieszyć się zabawą bez uprzykrzania życia domownikom. W górnej części znalazła się też wbudowana gałka analogowa, która ułatwi nawigowanie po menu. Z konsolą (do wyboru wersja PlayStation i Xbox) połączymy się poprzez odbiornik USB, który będzie można przechowywać w przeznaczonym do tego miejscu znajdującym się pod zdejmowanym, plastikowym panelem. Również samą gitarę będzie można komfortowo przechowywać, bo dzięki składanej konstrukcji nie będzie ona zajmować zbyt wiele przestrzeni.

Redakcja IGN miała okazję sprawdzić ten sprzęt w akcji. Z ich wrażeniami i wyglądem instrumentu w szczegółach możecie zapoznać się poniżej.

PDP Riffmaster ma zadebiutować wiosną tego roku. Niestety cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona.