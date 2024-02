Among Us - zobaczcie pierwszą grafikę z serialu animowanego na podstawie hitowej gry

fot. Innersloth

Na oficjalnych instagramowych profilach studia Innersloth i CBS opublikowano pierwszą grafikę z nadchodzącego serialu animowanego Among Us. Widzimy na niej znaną z gry kafeterię, a także baner z napisem głoszącym "we're not dead". Jest jednak pewien szczegół: środkowe słowo zamazane jest krwią, przez co wydźwięk wiadomości jest zdecydowanie inny od zamierzonego.

Twórcy podzielili się także pewną aktualizacją dotyczącą projektu i zdradzili, że "prace nad serialem idą pełną parą".

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Innersloth - Among Us (@innerslothdevs)

Among Us to nastawiona na sieciową rywalizację produkcja stworzona przez studio Innersloth. Zasady przypominają popularną Mafię. Gracze wcielają się w członków załogi, którzy muszą przygotować statek do startu. Jest jednak pewien haczyk: wśród nich znajdują się sabotażyści, którzy starają się utrudnić im życie i wyeliminować ich z gry.