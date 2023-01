The Last of Us - kapitalny wynik oglądalności premierowego odcinka. Przez 13 lat tylko jeden serial HBO wypadł lepiej

HBO

Serial The Last of Us zadebiutował już w HBO i na platformie HBO Max ze swoim pierwszym odcinkiem. Jak donosi serwis Variety, poziom oglądalności premiery przerósł najśmielsze oczekiwania; z danych firmy Nielsen i własnych badań Warner Bros. Discovery wynika bowiem, że w Stanach Zjednoczonych otwarcie obejrzało 4,7 mln osób, korzystając w tym celu z HBO bądź subskrypcji HBO Max.

Wynik ten jest drugim najlepszym wśród wszystkich seriali HBO od 2010 roku, kiedy to debiutowała produkcja Zakazane imperium - w ciągu ostatnich 13 lat tylko Ród smoka zanotował większą oglądalność premiery (9,99 mln osób w HBO i HBO Max łącznie). Dla porównania: jeszcze przed erą platform streamingowych Gra o tron swoim pierwszym odcinkiem przyciągnęła w 2011 roku blisko 4,2 mln Amerykanów, natomiast wynik osiągnięty na tym polu przez The Last of Us jest przeszło dwukrotnie lepszy niż ten uzyskany przez inny okręt flagowy HBO, Euforię.

HBO, odwołując się do danych dotyczących seriali, które w Stanach Zjednoczonych debiutowały w niedzielę, zakłada, że oglądalność produkcji z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey powinna jeszcze wzrosnąć - i to nawet w tempie od 20% do 40% z odcinka na odcinek.

Tymczasem w sieci pojawił się zwiastun kolejnych odsłon The Last of Us:

