The Last of Us - będzie więcej sezonów? Twórcy nie zostawiają wątpliwości

fot. Liane Hentscher/HBO

The Last of Us zostało oficjalnie odnowione na 2. sezon przez HBO w styczniu, ale to nie musi oznaczać, że druga część gry również zostanie zaadaptowana na jedną odsłonę. Fani w sieci już wcześniej sugerowali, że gra wideo z 2020 roku jest znacznie bardziej obszerniejsza w historie i lokacje, więc jeden sezon mógłby być niewystarczający.

Twórcy adaptacji HBO, Craig Mazin i Neil Druckmann, potwierdzili w rozmowie z GQ, że wydarzenia z drugiej gry będą obejmować więcej niż jeden sezon. Na pytanie, czy 2. sezon zawierać będzę całą historię z gry Mazin odpowiedział: "Nie. Nie ma mowy". Druckmann natomiast dodał: "To [materiał] na więcej niż jeden sezon.".

Nie ujawnili ilości sezonów, w których planują opowiedzieć całą historię, ale możemy spodziewać się, że na drugim się nie skończy. W The Last of Us: Part II powraca starsza wersja Ellie, ale też Joel, Tommy, Maria, jak również jest szereg zupełnie nowych postaci, jak między innymi Laura Bailey, antagonistka produkcji.

SIE

The Last of Us - kiedy ruszą prace nad 2. sezonem?

Z wypowiedzi aktorki grającej Ellie, Belli Ramsey wynika, że prawdopodobnie aktorzy wejdą na plan pod koniec 2023 roku lub na początku 2024. To oznacza, że premiery nowego sezonu możemy spodziewać się pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.