Batman: Caped Crusader - Amazon wykupuje serial animowany od HBO Max

fot. materiały prasowe

Batman: Caped Crusader to serial animowany tworzony przez Bruce'a Timma, twórcę kultowej kreskówki Batman z lat 90., który współpracuje z J.J. Abramsem i Mattem Reevesem, reżyserem filmu Batman. Choćby z powodu twórców, którzy są przy projekcie, wielu fanów czekało na pojawienie się serialu na HBO Max. Nowe kierownictwo Warner Bros. Discovery zdecydowało jednak, że serial nie będzie dalej rozwijany w tym miejscu i poszukiwany będzie dla niego nowy dom.

Serial dołączył tym samym do do sześciu innych produkcji, które też nie będą rozwijane przez HBO Max: Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Toons Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Toons Musical, Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story i The Amazing World of Gumball: The Movie (roboczy tytuł). Wszystkie mają poszukiwać nowych właścicieli. Po pojawieniu się tych informacji jakiś czas temu, spekulowano o kupnie serialu przez platformy Hulu lub Apple'a i Netflixa. Ostatecznie produkcja trafiła w ręce Amazonu.

Do tej pory nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów dotyczących produkcji. Mówiło się o dziesięciu odcinkach, a także, że serial ma być inspirowany niemieckim ekspresjonizmem i filmami noir. Będzie to pełnoprawna detektywistyczna historia z Mrocznym Rycerzem.