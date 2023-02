The Last of Us - jakie easter eggi ukryto w 6. odcinku serialu HBO? Jackson, Dina i piosenka z napisów końcowych

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Szósty odcinek The Last of Us już za nami i był to kolejny epizod, który obfitował w liczne, mniej lub bardziej subtelne easter eggi. Joel i Ellie dotarli wreszcie do miasteczka Jackson, gdzie doszło do spotkania braci, ale nie była to jedyna lokacja wiernie przeniesiona z dzieła studia Naughty Dog. Oprócz tego twórcy serialu najprawdopodobniej zdecydowali się również na przemycenie do tej produkcji postaci, która pojawiła się dopiero w drugiej części gry. I chociaż nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, to fanowska teoria na ten temat cieszy się dużą popularnością w sieci.

The Last of Us - easter eggi w 6. odcinku serialu HBO

Ellie wspomina, że chciałaby zostać astronautką, tak jak Sally Ride. Z The Last of Us: Part II wiemy, że dziewczyna interesowała się kosmosem.

Kolejny, 7. odcinek The Last of Us zadebiutuje w Polsce na platformie HBO Max już 27 lutego. Z tytułu oraz zwiastuna wiemy, że przedstawi on historię z fabularnego rozszerzenia Left Behind do pierwszej części gry i zobaczymy w nim między innymi moment, w którym Ellie została ugryziona. Dowiemy się również więcej na temat jej relacji z Riley, dziewczyną, która była kilkukrotnie wspomniana w serialu.