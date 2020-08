The Last of Us: Part II – aktualizacja 1.03 wprowadzi tryb Grounded i Permadeath

SIE

The Last of Us: Part II to jedna z najlepiej ocenianych produkcji tego roku. Tytuł studia Naughty Dog chwalono nie tylko ze względu na świetną oprawę audiowizualną i ciekawą, choć budzącą kontrowersję fabułę, ale też z uwagi na wiele opcji pozwalających dostosować rozgrywkę do własnych potrzeb i oczekiwań. I wygląda na to, że wkrótce opcje te zostaną dodatkowo rozbudowane.

W sieci pojawiły się informacje o nadchodzącej aktualizacji 1.03 do The Last of Us: Part II. Patch ten ma wprowadzić dwie dodatkowe atrakcje – wyjątkowo wymagający poziom trudności o nazwie Grounded oraz opcjonalną mechanikę Permadeath, która sprawi, że po śmierci będziemy musieli rozpoczynać całą przygodę od nowa. Oprócz tego przewidziano również dwa dodatkowe trofea związane z tymi bonusami, które mogą zachęcić pewnych graczy do podjęcia wyzwania.

https://twitter.com/PowerPyx/status/1292880223919382529

The Last of Us: Part II jest dostępne wyłącznie na konsoli PlayStation 4.