The Last of Us: Part II już wkrótce na PS5? Jest na to szansa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

The Last of Us: Part II zadebiutowało w czerwcu 2020 roku, a więc na kilka miesięcy przed premierą PlayStation 5. Mimo tego produkcja studia Naughty Dog nigdy nie doczekała się ulepszonej wersji czy aktualizacji, która wykorzystywałaby dodatkową moc oferowaną przez nowszą konsolę Sony. Istnieje jednak szansa, że taka produkcja wkrótce się pojawi.

Na profilu PlayStation Game Size w serwisie X, na którym pojawiają się informacje pozyskane w wyniku przeszukiwania bazy danych PlayStation Store, opublikowano wpis z grafiką z TLOU2 i dopiskiem "PS5". Gdyby tego było mało, to w komentarzu poniżej dopisano, że chodzi o natywną wersję na PlayStation 5.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1725420958255652866

Jeżeli taki tytuł już znajduje się na serwerach Sony, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że niebawem dowiemy się więcej na jego temat. Idealną okazją do takiego ogłoszenia wydaje się gala The Game Awards 2023, która odbędzie się już 7 grudnia tego roku.