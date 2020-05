The Last of Us: Part II w złocie. Fani mogą spać spokojnie

The Last of Us: Part II to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tej generacji konsol, a zarazem też tytuł, którego droga do premiery była naprawdę burzliwa. Datę premiery kilkukrotnie przekładano, a niedawno do sieci wyciekło sporo materiałów z rozgrywki, a także fabularne scenki przerywnikowe, które zdradzały istotne szczegóły fabularne. Wygląda jednak na to, że fani twórczości studia Naughty Dog nie mają już dalszych powodów do obaw. Poinformowano bowiem, że gra osiągnęła złoty status - w branży gier oznacza to, że prace zostały ukończone i teraz czas na pozostałe działania, związane m.in. z przygotowaniem egzemplarzy, które trafią do sklepów i marketingiem.

Poinformował o tym Neil Druckmann ze studia Naughty Dog. W wideo opublikowanym na Instagramie dziękuje za wsparcie fanów, a także zapewnia, że spojlery niekoniecznie muszą zepsuć graczom radość z rozgrywki, bo przejście całej gry od początku do końca ma być najlepszym sposobem na doświadczenie całej historii.

Nieważne co widzieliście, słyszeliście lub czytaliście. Nic nie może równać się z zagraniem w to od początku do końca. To gra wideo - musisz w nią zagrać - tłumaczy Druckmann.

The Last of Us: Part II - premiera 19 czerwca na konsoli PlayStation 4.