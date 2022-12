The Last of Us - Joel i Ellie na nowym plakacie promującym serial HBO

fot. HBO

The Last of Us to nadchodzący serial HBO oparty na kultowej grze studia Naughty Dog. Kampania promocyjna projektu rozkręca się. Do sieci trafił nowy plakat serialu, na którym możemy zobaczyć Joela i Ellie, dwoje głównych bohaterów produkcji. Grafika jest dostępna na początku poniższej galerii.

Akcja serialu dzieje się w post-apokaliptycznym krajobrazie Stanów Zjednoczonych, zdziesiątkowanych przez epidemię wirusa, który zamienia ludzi w bezmyślne bestie. Przemytnik Joel zostaje wynajęty przez organizację zwaną Świetliki, aby przetransportować nastolatkę Ellie do laboratorium na drugim końcu USA. Okazuje się, że dziewczyna jest odporna na wirusa i może być kluczem do znalezienia leku na chorobę.

The Last of Us - plakat i zdjęcia

The Last of Us plakat

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.

Zobacz ten serial w Playerze!