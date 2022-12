The Last of Us - wierna adaptacja? Kadry z serialu vs gry. Twórcy odpowiadają, czy fanów wciąż może zaskoczyć fabuła

Fot: HBO

Fani po raz kolejny porównali materiały promocyjne do serialu The Last of Us z oryginałem. Jak bardzo adaptacja HBO przypomina kadry z kultowej gry? Oceńcie sami.

Za to twórcy serialu, Neil Druckmann i Craig Mazin, zostali spytani o to, czy znajomość przez widownię fabuły i zakończenia oryginalnego The Last of Us wpłynie na seans. Odpowiedzieli, że przygotowali niespodzianki, które zaskoczą fanów. Ich komentarze znajdziecie poniżej.

Dajcie znać, co o nich myślicie. Czekamy na wasze komentarze.

The Last of Us - kadry z serialu vs gry

Użytkownik @HBOsTheLastofUs na Twitterze udostępnił obrazy porównujące kadry z gry do materiałów promocyjnych serialu The Last of Us. Jest podobieństwo? Jeśli fabuła będzie równie dobrze odwzorowana co estetyka, to mamy szansę na wierną adaptację.

The Last of Us - serial vs kadry z gry

The Last of Us - czy fanów gry może zaskoczyć fabuła?

Mazin: Chodzi o podróż. Całkowicie chodzi o podróż. Grałem w The Last of Us jakieś 12 razy. Wiem, jak się kończy. Wciąż kocham tą podróż. I obiecujemy, że po drodze będą niespodzianki. Jeśli przechodziliście grę, wciąż pojawią się rzeczy, o których nie wiedzieliście. Naprawdę was zszokują.

Druckmann: Są rzeczy, których nie byliśmy w stanie umieścić w grze, a pojawią się w serialu. Więc zobaczycie bardziej rozwinięte wersje bohaterów... To ciekawe, bo rozmawialiśmy z ludźmi, którzy obejrzeli już cały sezon i wrócili do gry. Ich zdaniem rozgrywka jest teraz jest teraz wzbogacona o wiedzę z serialu.

The Last of Us - zdjęcia bohaterów serialu

Keivonn Woodard jako Sam