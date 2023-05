The Last of Us - prace nad 2. sezonem wstrzymane. Strajk wpłynął już na etap castingu

fot. HBO

Jak donosi portal Variety w oparciu o swoje źródła, trwały przygotowania do castingu do 2. sezonu The Last of Us. Wszystkie prace zostały jednak wstrzymane do odwołania z uwagi na strajk scenarzystów. Portal dowiedział się, że w trakcie castingów aktorzy mieli czytać dialogi bezpośrednio wyjęte z gry The Last of Us: Part II.

The Last of Us wstrzymane

Na obecną chwilę nie ma scenariuszy do 2. sezonu i do zakończenia strajku scenarzystów nikt nie może rozpocząć nad nimi pracy. Craig Mazin, twórca, showrunner i scenarzysta serialu jest członkiem Gildii Scenarzystów i był widziany podczas strajku z transparentem.

Twórcy mają nadzieję na start zdjęć na początku 2024 roku w Vancouver, ale jeśli strajk będzie się przedłużać, to będzie zwyczajnie niemożliwe. Na razie nie zapowiada się, aby cokolwiek miało się zmienić i wręcz zapowiada się bardzo pesymistyczne przedłużenie strajku o wiele miesięcy. Współtwórca serialu Neil Druckmann (i zarazem twórca gier) też obecnie nie pracuje przy 2. sezonie w żadnej formie.

Z uwagi na sytuację, które wymusza opóźnienia, najpewniej 2. sezonu nie zobaczymy na ekranach przed 2025 rokiem.