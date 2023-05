Gladiator 2 - Pedro Pascal w obsadzie widowiska. To ma znaczenie dla The Last of Us i Mandalorian

materiały prasowe

Pedro Pascal negocjuje szczegóły kontraktu, by dołączyć do coraz bardziej gwiazdorskiej obsady Gladiatora 2 w reżyserii Ridleya Scotta. Na ten moment nie wiadomo, kogo zagra.

Angaż Pedro Pascala oznacza, że w najbliższym czasie nie ma szans na rozpoczęcie zdjęć do 2. sezonu The Last of Us oraz 4. sezonu The Mandalorian. Jednakże nie wiadomo, jak dużą rolę on ma w Gladiatorze 2, ale można założyć, że tak znane nazwisko nie jest brane dla roli epizodycznej w takim widowisku. Pewnie więc spędzi on na planie wiele tygodni.

Gladiator 2 - obsada

W obsadzie są już Paul Mescal (dorosły Lucjusz z jedynki), Connie Nielsen (powraca jako Lucilla), Djimon Hounsou (powraca jako Juba), Denzel Washington, Joseph Quinn i Barry Keoghan.

Szczegóły fabuły nie są znane. Ridley Scott stoi za kamerą i jest to dla niego druga kostiumowa superprodukcja z rzędu. Na premierę czeka widowisko Napoleon. Autorem scenariusza jest David Scarpa.

Gladiator 2 - premiera w 2024 roku. Prace na planie mają ruszyć niebawem.