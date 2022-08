The Last of Us - wkrótce zobaczymy zwiastun serialu HBO? Padła potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO

Jak na razie nie mieliśmy okazji zapoznania się ze zwiastunem serialu The Last of Us od HBO, ale wkrótce może się to zmienić. Do sieci trafiły nieoficjalne informacje wskazujące na to, że niektórym pracownikom platformy pokazano materiał, który trwał około 2,5 minuty. Jak ujawnił użytkownik z Reddita o pseudonimie cwazymuffins, wideo miało poprawić morale zatrudnionych w firmie osób.

Niestety nie dostaliśmy szczegółowego opisu zwiastuna, ale podobno zawiera on wiele scen przypominających te z gry, a Pedro Pascal ma świetnie wypadać w roli Joela.

https://twitter.com/NaughtyDogInfo/status/1557253660710780928

Istnieje szansa, że zwiastun zostanie udostępniony publicznie już w przyszłym miesiącu. Na profilu Naughty Dog Info na Twitterze opublikowano wpis (jego źródłem ma być pracownik HBO), z którego wynika, że wideo pojawi się w sieci 26 września. To dzień uznawany za święto The Last of Us - tego dnia w grze rozpoczęła się epidemia będąca punktem wyjścia dla późniejszych wydarzeń.

https://twitter.com/NaughtyDogInfo/status/1557277251409960961

Oczywiście, jak w przypadku wszystkich tego typu plotek, radzimy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności. Nie da się jednak ukryć, że The Last of Us Day byłoby idealną okazją do pokazania nowych materiałów, a być może również ujawnienia daty premiery serialu.