The Last of Us - gwiazda Euforii dołączyła do obsady serialu HBO? Może zagrać postać znaną z gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Wygląda na to, że do obsady serialu The Last of Us dołączyła kolejna znana, młoda aktorka. Nieoficjalne informacje sugerują, że w produkcji HBO pojawi się Storm Reid, znana m.in. z serialu Euforia oraz niewielkiej roli w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Najprawdopodobniej wcieli się ona w postać Riley, która w pierwszej części gry była tylko wspominana, ale odgrywałą istotną rolę w dodatku Left Behind, czyli fabularnym prequelu.

Na ten moment jest to jedynie plotka, ale jest kilka solidnych poszlak, które na to wskazują. Storm Reid pojawiła się w Kanadzie w mniej więcej tym samym czasie, co reszta ekipy. Matka młodej aktorki na Instagramie wspomniała zaś, że jej córka wystąpi w "serialu na podstawie popularnej serii gier". Dodajmy do tego fakt, że Reid i Bella Ramsey, która wciela się w Ellie, obserwują się na Instagramie i wszystko wydaje się łączyć w całość.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1481689580348841989

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.