The Last of Us - ile sezonów będzie miał serial? Showrunner podaje idealny numer

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Craig Mazin, showrunner The Last of Us, w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter wypowiedział się na temat przyszłości serialu. Chodzi o kolejne sezony. Choć na razie zapowiedziano tylko 2. część, to scenarzysta przedstawił HBO swoją długoterminową wizję. Zobaczcie sami.

The Last of Us - ile sezonów będzie miał serial?

Przedstawiliśmy HBO naszą wizję tego, jak serial powinien wyglądać nie w jednym, ale na przestrzeni wielu sezonów.

Nigdy nie wiadomo. Może skończyć się na trzech lub pięciu. Ale czwórka wydaje się dobrym numerem. Niektóre sezony, ze względu na historię, którą opowiadamy, będą potrzebowały więcej odcinków, a inne mniej. Najważniejsze jest to, że widzowie chcą więcej.

Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, na razie HBO oficjalnie potwierdziło jedynie 2. sezon The Last of Us. Craig Mazin także nie wie, czy dostaną zielone światło na kolejne części. Dodał też, że choć widzom może się nie spodobać, ile odcinków przypada na jakiś sezon, to ma nadzieję, że gdy zobaczą pełny obraz, to zrozumieją, że nie jest ważna ilość, a jakość.

Czekacie na kolejny sezony The Last of Us? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

Pedro Pascal - 25 zaskakujących ciekawostek o aktorze

Czy Pedro Pascal grał w The Last of Us? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z 30 zaskakującymi ciekawostkami o aktorze i udostępniania artykułu znajomym, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat.

1. Showrunner serialu, Craig Mazin, zabronił obsadzie grać w "The Last of Us" przed produkcją. Pedro Pascal go jednak nie posłuchał i spróbował ją przejść. Niestety utknął na jednej z misji. Siostrzeńcy nie mogli patrzeć na to, że nie był stanie ukończyć poziomu, więc zabrali mu kontroler.