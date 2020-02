The Last of Us: Part II - pokaz gry odwołany. Sony boi się koronawirusa

Za klika dnia w Bostonie rozpoczną się targi PAX East, które potrwają do 1 marca. Jednym z wystawców miało być Sony, ale firma ostatecznie zdecydowała, że się tam nie pojawi. Informacja smuci, bo na targach mieliśmy zobaczyć fragment The Last of Us: Part II, gry na którą wielu graczy czeka, a którą Sony pokazuje wyjątkowo rzadko. Co więcej, tytuł miał być grywalny w Bostonie, ale nic z tego nie wyszło.

Oficjalny powód wycofania się z udziału w PAX East jest taki, że Sony boi się o zarażenia koronawirusem.

Sony Interactive Entertainment podjęło dzisiaj decyzję o anulowaniu swojego udziału w tegorocznym PAX East w Bostonie z powodu rosnących obaw dotyczących COVID-19 (znanego też jako nowy koronawirus) - czytam na oficjalnym blogu PlayStation.

The Last of Us: Part II to nie jedyna produkcja, która miała być dostępna w grywalnej formie na targach PAX East. Oprócz nowej gry Naughty Dog, goście mieli mieć okazję do zapoznania się także z Final Fantasy 7 Remake, Doom Eternal czy chociażby Marvel’s Iron Man VR.