The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 z nowym zwiastunem na E3 2021. Jest mrocznie!

fot. Nintendo

Zgodnie z przewidywaniami na Nintendo Direct zorganizowanym z okazji E3 2021, zaprezentowano nowy zwiastun z kontynuacji The Legend of Zelda: Breath of the Wild, która nie doczekała się jeszcze oficjalnego tytułu. Krótki materiał tym razem przedstawia pewne sceny z rozgrywki, a przy tym jest bardzo tajemniczy i utrzymany w mrocznym tonie. Można dopatrzeć się w nim również pewnych wskazówek na temat fabuły i rozgrywki.

Zmienił się wygląd Linka - najprawdopodobniej stracił on prawą rękę i korzysta z protezy wykorzystującej technologię Sheikah. Co ciekawe, taki motyw pojawił się na grafikach koncepcyjnych zaprezentowanych w 2017 roku na GDC. Pojawiał się na nich również nietypowy motocykl, który ostatecznie trafił do pierwszej części w jednym z dodatków. Twórcy wydają się więc korzystać z pomysłów, które wcześniej zostały na pewnym etapie produkcji odrzucone. W materiale widzimy też latające w powietrzu wyspy, które będziemy mogli zwiedzić oraz nowe moce w arsenale głównego bohatera. Protagonista będzie mógł między innymi skorzystać z miotacza ognia oraz zdolności, która pozwoli mu na przenikanie przez pewne obiekty.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty premiery, ale Eiji Aonuma zapewnił, że twórcy celują w debiut w 2022 roku.