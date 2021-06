The Legend of Zelda: Skyward Sword HD z nowym zwiastunem. Nintendo przedstawia grę

fot. Nintendo

Już w lipcu tego roku na rynek trafi The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, czyli odświeżone wydanie gry z 2011 roku, tym razem przygotowywane z myślą o konsoli Nintendo Switch. Remaster zaoferuje nie tylko poprawioną oprawę graficzną, ale też pewne zmiany w rozgrywce. To właśnie między innymi na przedstawieniu ich skupia się najnowszy zwiastun tej nadchodzącej produkcji.

Dłuższy, trwający nieco ponad 4 i pół minuty trailer prezentuje zarys fabuły, najważniejsze mechaniki rozgrywki oraz sterowanie. To ostatnie w remasterze będzie możliwe na dwa sposoby. Gracze będą mogli korzystać ze znanego z oryginału sterowania ruchowego, w którym wychylenia kontrolera odpowiadać będą za poruszanie mieczem i tarczą oraz nieco bardziej klasycznego, przy pomocy prawej gałki analogowej.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - premiera 16 lipca, wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.