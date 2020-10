The Liberator - zwiastun serialu wojennego Netflixa. Wyjątkowa animacja Polaka

fot. Netflix

The Liberator to historia o jednej z najkrwawszych bitew z czasów II wojny światowej. To historia bitewnej odysei amerykańskiego oficera Feliksa Sparksa i jego jednostki piechoty, która przez ponad 500 dni walczyła o wyzwolenie

Reżyserem serialu jest znany animator Grzegorz Jonkajstys. Ma ona mieć cztery odcinki. Projekt oparty jest na książce pod tym samym tytułem. Jeb Stuart, znany z filmów Szklana pułapka i Ścigany jest autorem scenariusza. Główną rolę gra Bradley James.

The Liberator - zwiastun

Serial animowany został zrealizowany nowatorską technologią Trioscope Enhanced Hybrid Animation, która została opracowana przez samego Jonkajstysa. Jest to połączenie najnowszych możliwości efektów komputerowych z tradycyjną grą aktorską.

The Liberator - premiera 11 listopada w Netfixie.