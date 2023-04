The Lord of the Rings: Gollum z drugim, droższym wydaniem. Jakie skarby zawiera Precious Edition?

foto. materiały prasowe

W sieci zadebiutował kolejny zwiastun The Lord of the Rings: Gollum. Materiał wideo informuje o starcie zamówień przedpremierowych oraz bogatszej edycji. Gracze zainteresowani tym tytułem będą mogli sięgnąć nie tylko po standardowe wydanie, ale też droższe Precious Edition, które będzie zawierać dodatkowe, cyfrowe bonusy.

Precious Edition, poza samą grą na wybraną platformę, zawierać będzie także zestaw 100 oryginalnych szkiców, kompendium wiedzy o historii Śródziemia, oryginalną ścieżkę dźwiękową oraz dodatkowy voice-acting w elfickim języku Sindarin.

The Lord of the Rings: Gollum - zwiastun informujący o starcie przedsprzedaży

The Lord of the Rings: Gollum zadebiutuje 25 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. W późniejszym terminie (ale jeszcze w tym roku) gra trafi również na Nintendo Switch.