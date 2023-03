The Mandalorian - Ahsoka w 3. sezonie? Aktorka potwierdziła w poście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Rosario Dawson, czyli aktorska Ahsoka Tano opublikował post na Instagramie wideo z uroczystej premiery 3. sezonu The Mandalorian. Tam też otwarcie zdradziła, że zobaczymy ją w 4. odcinku 3. sezonu! Jak donosi starwarsnews.net ten odcinek zostął napisany przez Jona Favreau oraz Dave'a Filoniego, czyli twórcę postaci Ahsoki. Do tej pory pisał trzy odcinki seriali związanych z The Mandalorian, a w dwóch z nich była Ahsoka. Na ten moment szczegóły fabuły powrotu Ahsoki nie są znane, ale nie jest wykluczone, że takim sposobem zobaczymy jakieś powiązanie z serialem Star Wars: Ahsoka.

Star Wars: Ahsoka - co wiemy?

Obecność Ahsoki wydaje się formalnością, bo następnym aktorskim serialem ze świata Gwiezdnych Wojen jest właśnie Star Wars Ahsoka, więc zasugerowanie fabularnego powiązania w The Mandalorian to naturalny krok, by zapowiedzieć wydarzenia w tym serialu. W plotkach sugerowano, że większa historia będzie łączyć wszystkie seriale ze świata Gwiezdnych Wojen, więc nie jest więc wykluczone, że 4. odcinek coś w tym aspekcie pokaże. Niestety, jego czas trwania rozczarował fanów, bo będzie on trwać jedynie 30 minut z napisami końcowymi i streszczeniem poprzednich odicnków.

The Mandalorian - emisja kolejnych odcinek co środę o 9;00 w Disney+.