The Mandalorian - Boba Fett w zwiastunie 2. sezonu? Fani anallizują schematy konstrukcyjne

Pierwszy zwiastun 2. sezonu The Mandalorian pokazał więcej niż wszyscy dostrzegli? Tak twierdzą fani Star Wars. Dokonali oni obszernej analizy 2 sekundowego fragmentu trailera, by wysnuć określonego wniosku.

Jak zobaczycie w tweetach twierdzą oni, że w tym danym momencie widzimy plecak odrzutowy Boby Fetta. Nie wiadomo więc, czy za sterami ścigacza nie siedzi legendarny łowca nagród z nowym sprzętem na plecach. Po powiększeniu ujęcia oraz wnikliwej analizie porównawczej ze schematami konstrukcyjnymi jego plecaka, fani nie mają co do tego wątpliwości.

Powstają też teorie, że tytułowy bohater ma zbroję Boby Fetta, bo zabrał ją Cobbowi Vanthowi (w tej roli Timothy Olyphant), który pod niego się podszywał.

Zobaczcie sami:

Według plotek Boba Fett grany oczywiście przez Temeuera Morrisona ma pojawić się w 2. sezonie i odegrać większą rolę w 3. serii. Czy rzeczywiście to jest on w trailerze? Na potwierdzenie musimy jeszcze poczekać, więc na razie traktujemy to jako spekulację.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu już 30 października w Disney+.